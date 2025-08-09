Ричмонд
Бастрыкину доложат о расследовании дела о съехавшем в Байкал микроавтобусе

Микроавтобус с туристами 8 августа соскользнул в озеро, люди получили травмы.

Источник: Соцсети

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами на озере Байкал 8 августа и доложить о его расследовании, сообщает ведомство.

Напомним, микроавтобус, в котором находилось 17 пассажиров, соскользнул в озеро на острове Ольхон, поскольку водитель забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз. Пассажиры получили травмы, им оказывается помощь. Региональный Следком проводит проверку по факту происшествия, её ход контролирует прокуратура.