Бастрыкину доложат о расследовании дела о съехавшем в Байкал микроавтобусе

Напомним, микроавтобус, в котором находилось 17 пассажиров, соскользнул в озеро на острове Ольхон, поскольку водитель забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз. Пассажиры получили травмы, им оказывается помощь. Региональный Следком проводит проверку по факту происшествия, её ход контролирует прокуратура.