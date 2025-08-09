Ричмонд
В Прикамье в результате ДТП на пешеходном переходе погибла девушка

Инцидент произошёл в Чайковском.

Источник: Прокуратура Пермского края

Девушка погибла в результате ДТП в Прикамье, когда переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает краевая прокуратура.

Вечером 8 августа в Чайковском водитель «Лады Гранты» сбил двух девушек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Одна из них скончалась от полученных травм, другая доставлена в медицинское учреждение. Предположительно, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Чайковская городская прокуратура проконтролирует ход установления причин и обстоятельств ДТП, а также расследование уголовного дела по факту гибели девушки.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что под Пермью насмерть разбился 16-летний подросток на квадрацикле. Он ехал ночью по трассе, когда сзади в него врезался автомобиль «Киа Церато», за рулём которого был 27-летний молодой человек.