Самый высокий действующий вулкан в Евразии выбросил пепел на 11 км

«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, где возможно выпадение пепла», — говорится в сообщении МЧС в Telegram. Жителей призвали без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу при начавшемся пеплопаде. А в ведомстве отметили, что вулкан Ключевской произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров.