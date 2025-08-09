Самый высокий действующий вулкан в Евразии выбросил пепел на 11 км

Вулканы на Камчатке не утихают после мощного землетрясения.
На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту 11,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю 9 августа. Есть риск, что пострадает поселок Усть-Камчатск.
«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, где возможно выпадение пепла», — говорится в сообщении МЧС в Telegram. Жителей призвали без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу при начавшемся пеплопаде. А в ведомстве отметили, что вулкан Ключевской произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров.
В ведомстве уточнили, что Ключевскому вулкану присвоен наивысший — «красный» — код авиационной опасности. Извержение продолжается с 31 июля, когда после мощного землетрясения магнитудой до 8,8 началась активная фаза вулканической деятельности. Медики предупреждают: вдыхание вулканического пепла может вызвать раздражение слизистых оболочек и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров).