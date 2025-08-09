Ричмонд
Самый высокий действующий вулкан в Евразии выбросил пепел на 11 км

На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту 11,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю 9 августа. Есть риск, что пострадает поселок Усть-Камчатск.

Вулканы на Камчатке не утихают после мощного землетрясения.

На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту 11,5 километра, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю 9 августа. Есть риск, что пострадает поселок Усть-Камчатск.

«Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, где возможно выпадение пепла», — говорится в сообщении МЧС в Telegram. Жителей призвали без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу при начавшемся пеплопаде. А в ведомстве отметили, что вулкан Ключевской произошел выброс пепла на высоту 11 500 метров.

В ведомстве уточнили, что Ключевскому вулкану присвоен наивысший — «красный» — код авиационной опасности. Извержение продолжается с 31 июля, когда после мощного землетрясения магнитудой до 8,8 началась активная фаза вулканической деятельности. Медики предупреждают: вдыхание вулканического пепла может вызвать раздражение слизистых оболочек и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров).