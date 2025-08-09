Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области водитель попытался навредить инспектору ДПС и получил срок

В Новошахтинске мужчину осудили за агрессию в отношении инспектора ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске мужчина получил три года колонии за агрессивное поведение по отношению к инспектору ДПС. Детали рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Оказалось, в ноябре 2024 года инспектор поймал водителя автомобиля «Тойота Камри» сразу на трех административных нарушениях (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Затем правоохранитель начал проверять светопропускаемость стекол машины, но мужчина за рулем намеренно тронулся с места во время замера. В итоге сотрудник ДПС получил травмы, которые позже квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд приговорил нарушителя к трем годам колонии общего режима и обязал выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишись на нас в Telegram.