В Ростовской области водитель попытался навредить инспектору ДПС и получил срок

В Новошахтинске мужчина получил три года колонии за агрессивное поведение по отношению к инспектору ДПС. Детали рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Оказалось, в ноябре 2024 года инспектор поймал водителя автомобиля «Тойота Камри» сразу на трех административных нарушениях (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).
Затем правоохранитель начал проверять светопропускаемость стекол машины, но мужчина за рулем намеренно тронулся с места во время замера. В итоге сотрудник ДПС получил травмы, которые позже квалифицировали как легкий вред здоровью.
Суд приговорил нарушителя к трем годам колонии общего режима и обязал выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.
