В Красноярске участились случаи отравлений среди детей

По данным Минздрава, за этот период помощь была оказана уже 171 ребенку, тогда как в среднем за год госпитализируется около 170 детей с подобным диагнозом.
Наиболее уязвимыми оказываются малыши до двух лет, а также дошкольники в возрасте от трех до семи лет.
По словам врача-педиатра педиатрического отделения № 2 Максима Иванова, основными причинами отравлений являются жаропонижающие и антигистаминные препараты, нейролептики, сосудосуживающие и гипотензивные средства, а также антисептики, моющие и чистящие средства, уксусная кислота, отбеливатели, средства для розжига, яды от насекомых и грызунов, а также бытовые растворители, газ и бензин.
Часто причиной госпитализации становятся случаи передозировки медикаментов, в результате чего детям может потребоваться реанимация. Врачи также выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подростками: молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет попадают в больницу из-за употребления психоактивных веществ, включая алкоголь, наркотики и курительные смеси.
Тем не менее, благодаря действиям медицинского персонала, с начала года в больнице не было зафиксировано ни одного летального исхода.