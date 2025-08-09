Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока на Камчатке после мощного землетрясения

За последние сутки сейсмологи зафиксировали 43 афтершоке на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В ведомстве сообщили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, за сутки ими воспользовались 61 человек.
— Сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12000 метров, — передает Telegram-канал МЧС по Камчатскому краю.
Ранее извержению Ключевского вулкана на Камчатке был присвоен красный, наивысший код авиационной опасности.
Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.