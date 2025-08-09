Дело «Трифоновских» вернули на доследование

Приморский краевой суд вернул на доследование уголовное дело Александра Ясина, обвиняемого в руководстве бандой «Трифоновские», и его предполагаемого сообщника Евгения Бычкова. Срок содержания под стражей обоих продлён до 26 ноября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Приморья.
Решение принято в связи с нарушениями в обвинительном заключении, препятствующими рассмотрению дела.
По версии следствия, в 1990-х годах банда «Трифоновские» под руководством Ясина нападала на предпринимателей, занималась вымогательством, убийствами и незаконным захватом долей в бизнесе. Ясину предъявлены обвинения в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия, уклонении от уплаты налогов на 181 млн рублей, мошенничестве и отмывании денег. В 2003 году он якобы организовал убийство совладельца судна «Академик Виноградов», а в 2005-м — похищение и убийство представителя другой ОПГ. Арестовано имущество Ясина на 236 млн рублей, а его торговые центры «Гранд» и «Союз» подлежат сносу.
Прокуратура намерена устранить нарушения для продолжения судебного процесса.