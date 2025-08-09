Дело «Трифоновских» вернули на доследование

По версии следствия, в 1990-х годах банда «Трифоновские» под руководством Ясина нападала на предпринимателей, занималась вымогательством, убийствами и незаконным захватом долей в бизнесе. Ясину предъявлены обвинения в бандитизме, убийствах, незаконном обороте оружия, уклонении от уплаты налогов на 181 млн рублей, мошенничестве и отмывании денег. В 2003 году он якобы организовал убийство совладельца судна «Академик Виноградов», а в 2005-м — похищение и убийство представителя другой ОПГ. Арестовано имущество Ясина на 236 млн рублей, а его торговые центры «Гранд» и «Союз» подлежат сносу.