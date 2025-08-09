Последствия атаки БПЛА по многоэтажке в Ростове сняли на видео

Последствия атаки БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону сняли на видео. Съемка с места происшествия была опубликована в соцсетях.
Судя по кадрам, дрон врезался на уровне верхних этажей, пострадала наружная отделка здания, разбились стекла. Также после этого разгорелся пожар.
Напомним, происшествие случилось поздно вечером 8 августа на территории ЖК «Левобережный». Как уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, взрыв и возгорание на уровне 18 этажа 20-этажного дома произошли из-за БПЛА. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Возгорание было быстро потушено.
