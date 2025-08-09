«Продолжается активность вулканов»: ГУ МЧС Камчатки сообщило о новой волне афтершоков

В течение суток на полуострове Камчатка зафиксировали еще 43 повторных толчка. Подробности приводит краевое Главное управление МЧС России.
«За сутки произошли 43 афтершока. В населенных пунктах ощущался 1 из них… Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — указали в ГУ МЧС.
В ведомстве добавили, что на территории края по-прежнему действуют центры временного размещения жителей — с момента начала экстремальной сейсмической активности в регионе туда за помощью обратились более 60 пострадавших.
Землетрясения и афтершоки продолжаются на Камчатке с 30 июля. Одним из последействий происходящего стало смещение полуострова — однако в Российской академии наук уже опровергли слухи об опасности данного феномена.
