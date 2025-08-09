Ричмонд
Жуткое ДТП под Магнитогорском: погибли четыре человека, столько же травмированы

Жуткое ДТП под Магнитогорском: погибли четыре человека, столько же травмированы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Абзелиловского района (Башкирия) работают на месте ДТП.

Авария произошла утром 9 августа на пятом километре дороги, ведущей в магнитогорский аэропорт.

Там столкнулись Mazda 3 под управлением 55-летней местной жительницы и встречная Lada Priora, за рулем которой находился 35-летний житель Челябинской области. От удара иномарка опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель Mazda и две ее пассажирки скончались до приезда скорой медицинской помощи. В салоне Lada погибла 30-летняя супруга водителя.

Сам водитель отечественной машины и его трое детей, девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик, с травмами эвакуированы в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, эксперты криминалисты МВД по РБ. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.