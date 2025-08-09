Ричмонд
Неизвестный мотоциклист разбился в ночном ДТП Владивостока

Госавтоинспекция дальневосточной столицы разбирается со смертельным ДТП, произошедшем ночью в Советском районе.

Источник: РИА "Новости"

Пока личность погибшего не установили. Об этом пишет пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Двигаясь от проспекта 100-летия Владивостока в сторону Полетаева, байкер на Kawasaki не справился с управлением и влетел в леерное ограждение. После его отбросило в автомобиль Mitsubishi RVR, который ехал по встречной. Удар был настолько сильным, что водитель не выжил, но его пассажирку удалось спасти: сейчас она наблюдается у врачей.

Правоохранители начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.