Неизвестный мотоциклист разбился в ночном ДТП Владивостока

Двигаясь от проспекта 100-летия Владивостока в сторону Полетаева, байкер на Kawasaki не справился с управлением и влетел в леерное ограждение. После его отбросило в автомобиль Mitsubishi RVR, который ехал по встречной. Удар был настолько сильным, что водитель не выжил, но его пассажирку удалось спасти: сейчас она наблюдается у врачей.