Аферисты обманули 222 жителя Красноярского края за неделю

9 августа в прокуратуре Красноярского края обнародовали сводку о киберпреступлениях за неделю.
Только за последние семь дней 222 жителя региона лишились более 54 миллионов рублей, а с начала года ущерб от интернет-афер превысил один миллиард 600 миллионов рублей. С января пострадали 5 847 человек. В среднем каждый из них перечислил обманщикам около 274 тысяч рублей.
Чаще всего преступники использовали несколько схем обмана. В 74 случаях мошенники представлялись сотрудниками спецслужб или организаций и предлагали жертвам «спасти» финансовое благополучие. 27 пострадавших перевели деньги на фейковые криптобиржи, 29 — попались на фишинговые ссылки магазинов. Девять человек отправили средства, поверив сообщениям от взломанных аккаунтов друзей.
Несмотря на заведение уголовных дел во всех этих случаях, вернуть похищенное вряд ли удастся всем пострадавшим — многие преступники действуют из-за рубежа. Раскрываемость таких преступлений остается низкой — всего 27%. В суды уже направлено 936 дел о кибермошенничестве.
В прокуратуре края напомнили, что если телефонный разговор сводится к деньгам — нужно сразу его завершать, независимо от того, кем представился собеседник. Сотрудники спецслужб, Центробанка и других финансовых учреждений не звонят жителям сами. В случае сомнений после прекращения разговора можно перезвонить по настоящему номеру организации, название которой прозвучало. Его можно уточнить в интернете. Предложения подработок с баснословными доходами без особых усилий — тоже из арсенала мошенников. А для того, чтобы не попасться на фишинговые ссылки — сначала проверьте, принадлежат ли они официальным магазинам. Несмотря на похожесть, они отличаются от оригинальных: порой разница — лишь в одном-двух знаках.