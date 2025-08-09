Аферисты обманули 222 жителя Красноярского края за неделю

В прокуратуре края напомнили, что если телефонный разговор сводится к деньгам — нужно сразу его завершать, независимо от того, кем представился собеседник. Сотрудники спецслужб, Центробанка и других финансовых учреждений не звонят жителям сами. В случае сомнений после прекращения разговора можно перезвонить по настоящему номеру организации, название которой прозвучало. Его можно уточнить в интернете. Предложения подработок с баснословными доходами без особых усилий — тоже из арсенала мошенников. А для того, чтобы не попасться на фишинговые ссылки — сначала проверьте, принадлежат ли они официальным магазинам. Несмотря на похожесть, они отличаются от оригинальных: порой разница — лишь в одном-двух знаках.