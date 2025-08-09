Сибирская язва в Атбасаре: назван источник заражения

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области, руководитель ДСЭК региона Серик Омарханов, рассказал, что всего было зафиксировано 8 случаев сибирской язвы среди людей. Все заболевшие лечились в Центре инфекционных заболеваний города Кокшетау, один пациент все еще проходит курс в стационаре.