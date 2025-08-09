Сибирская язва в Атбасаре: назван источник заражения

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области, руководитель ДСЭК региона Серик Омарханов, рассказал, что всего было зафиксировано 8 случаев сибирской язвы среди людей. Все заболевшие лечились в Центре инфекционных заболеваний города Кокшетау, один пациент все еще проходит курс в стационаре.
«На сегодня все контактные лица прошли необходимый курс антибиотикотерапии, из числа госпитализированных все также получили в условиях стационара курс антибиотикотерапии», — рассказал спикер.
Он также сообщил, что был проведен комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий. Очаг был локализован.
«В данном случае источник инфекции был определен. Им послужило ранее неустановленное сибиреязвенное захоронение, лабораторными методами данный источник уже подтвержден, место по всем нормативно-правовым актам и ветеринарным требованиям ограждено, забетонировано», — пояснил Омарханов.
По поручению акима области на всей территории региона будут проводиться научные исследования, для этого созданы областная комиссия и оперативный штаб.