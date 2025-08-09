Подозреваемого в стрельбе в американском университете Эмори ликвидировали

Подозреваемого в стрельбе в университете Эмори (штат Джорджия, США) ликвидировали полицейские. Как сообщает телеканал NBC, гражданские не пострадали.
Ранее в социальной сети X* руководство университета уведомило о стрельбе на территории кампуса, призвав находящихся в зоне риска преподавателей и студентов укрыться.
Открывший огонь преступник умер от полученных огнестрельных ранений, заявил начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум на пресс-конференции.
Мэр Атланты Андре Диккенс подчеркнул, жертв среди гражданского населения нет. Ранение получил один из полицейских, прибывших в числе первых на место преступления.
Позже телеканал ABC сообщил, что он скончался в больнице.
«Офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз был смертельно ранен после того, как отреагировал на сообщение о стрельбе», — уточнили журналисты.
