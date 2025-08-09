Ричмонд
Подозреваемого в стрельбе в американском университете Эмори ликвидировали

В результате стрельбы на территории университета Эмори в США был убит полицейский.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемого в стрельбе в университете Эмори (штат Джорджия, США) ликвидировали полицейские. Как сообщает телеканал NBC, гражданские не пострадали.

Ранее в социальной сети X* руководство университета уведомило о стрельбе на территории кампуса, призвав находящихся в зоне риска преподавателей и студентов укрыться.

Открывший огонь преступник умер от полученных огнестрельных ранений, заявил начальник полиции Атланты Дэрин Ширбаум на пресс-конференции.

Мэр Атланты Андре Диккенс подчеркнул, жертв среди гражданского населения нет. Ранение получил один из полицейских, прибывших в числе первых на место преступления.

Позже телеканал ABC сообщил, что он скончался в больнице.

«Офицер полиции округа Декалб Дэвид Роуз был смертельно ранен после того, как отреагировал на сообщение о стрельбе», — уточнили журналисты.

Ранее стало известно, что вооруженный украинец захватил McDonald s в Черкассах. Стрелка удалось задержать. Им оказался военнослужащий украинской армии.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.