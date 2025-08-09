Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Армения и Азербайджан достигли мира, заявил Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о продолжении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, который был инициирован при посредничестве США. Об этом глава правительства сообщил, выступая с первым официальным комментарием для армянских СМИ после подписания трехсторонней декларации в Вашингтоне. По словам Пашиняна, стороны фактически зафиксировали установление мира, однако впереди стоит задача закрепить достигнутые договоренности.
«Сегодня произошло историческое событие. Мы можем констатировать установление мира между Арменией и Азербайджаном. Однако важно не только зафиксировать этот факт, но и продолжить работу по институционализации достигнутых договоренностей», — заявил премьер-министр в ходе пресс-конференции. Ее транслировал канал Armenia Today на YouTube.
Пашинян уточнил, что мирное соглашение стало возможным благодаря последовательной политике Еревана, направленной на укрепление независимости и суверенитета страны. В своем обращении он подчеркнул, что достигнутые договоренности — значимое достижение не только для Армении и Азербайджана, но и для всего региона Южного Кавказа. По мнению главы правительства, дальнейшая реализация соглашения откроет новые возможности для стабильности и сотрудничества.
Также Пашинян отметил вклад павших армянских военнослужащих, подчеркнув, что их жертва не была напрасной. Он выразил уверенность в том, что достигнутый результат станет основой для долгосрочного мира и устойчивого развития региона.
Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном активизировался после подписания совместной декларации, в которой стороны обязались решать все спорные вопросы дипломатическим путем и развивать экономическое и гуманитарное сотрудничество. Ранее президент США Дональд Трамп подчеркивал, что Вашингтон сыграл ключевую роль в достижении этих договоренностей. Армения и Азербайджан долгое время конфликтовали из-за Нагорного Карабаха. Сам территориальный спор номинально завершился еще 10 ноября 2023 года.