Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Пашинян уточнил, что мирное соглашение стало возможным благодаря последовательной политике Еревана, направленной на укрепление независимости и суверенитета страны. В своем обращении он подчеркнул, что достигнутые договоренности — значимое достижение не только для Армении и Азербайджана, но и для всего региона Южного Кавказа. По мнению главы правительства, дальнейшая реализация соглашения откроет новые возможности для стабильности и сотрудничества.