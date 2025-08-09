Стали известны последствия ночного налёта 13 дронов ВСУ на Калугу и область

«В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.
По его сведениям, три дрона ВСУ сбито в Мещовском район, по два в Жуковском и Мосальском районах, по одному в Калуге, Обнинске, а также Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах.
Всего же в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество, 28, были сбиты над Курской областью.
