Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны последствия ночного налёта 13 дронов ВСУ на Калугу и область

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания. Никто из жильцов не пострадал, информирует губернатор Владислав Шапша.

Источник: Life.ru

«В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

По его сведениям, три дрона ВСУ сбито в Мещовском район, по два в Жуковском и Мосальском районах, по одному в Калуге, Обнинске, а также Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах.

Всего же в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество, 28, были сбиты над Курской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше