Жительница Белгородской области погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в поселке Почаево Грайворонского округа, в результате удара погибла мирная жительница. Об этом в субботу, 9 августа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор добавил, что что при взрыве также пострадали родители погибшей: у отца — минно-взрывная травма, баротравма и ушиб грудной клетки, у матери — баротравма. После оказания помощи их доставят в городскую больницу.
По словам Гладкова, в результате атаки дом полностью сгорел.
— От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
До этого глава Белгородской области сообщил, что в селе Двулучном Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. Мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте от полученных ранений до прибытия медиков.
Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 9 августа 97 украинских беспилотников над российскими регионами.