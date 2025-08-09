Ричмонд
Жительница Белгородской области погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на жилой дом в поселке Почаево Грайворонского округа, в результате удара погибла мирная жительница. Об этом в субботу, 9 августа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что что при взрыве также пострадали родители погибшей: у отца — минно-взрывная травма, баротравма и ушиб грудной клетки, у матери — баротравма. После оказания помощи их доставят в городскую больницу.

По словам Гладкова, в результате атаки дом полностью сгорел.

— От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

До этого глава Белгородской области сообщил, что в селе Двулучном Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. Мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте от полученных ранений до прибытия медиков.

Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 9 августа 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше