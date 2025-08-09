Ричмонд
В Сызрани полицейские пресекли сбыт 65 граммов метадона

В Сызрани задержали двух мужчин, которые готовились сбыть наркотики в крупном размере.

Правоохранители получили сигнал о том, что в одной из квартир Юго-Западного района занимаются незаконным оборотом наркотических веществ. Полицейские отправились туда, чтобы проверить информацию, и задержали двух ранее судимых за подобные преступления местных жителей.

В квартире находились расфасованные свертки, в которых в присутствии понятых полицейские обнаружили запрещенное вещество — метадон. В общей сложности правоохранители изъяли 65 граммов наркотика.

В отношении двух жителей Сызрани 1986-го и 1988-го года рождения возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчинам грозит от 10 до 10 лет лишения свободы.

