Четверо погибли и четверо пострадали: в Башкирии произошла жуткая авария.

В Абзелиловском районе произошло резонансное смертельное ДТП. По имеющимся данным, на 5 км трассы Магнитогорск-Аэропорт сегодня около восьми утра столкнулись «Мазда 3» под управлением 55-летней местной жительницы и встречная «Лада Приора», за рулём которой находился 35-летний житель Челябинской области. От удара «Мазда» вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.
В результате ДТП водитель «Мазды» и две его пассажирки скончались на месте. В «Ладе» погибла 30-летняя супруга водителя.
Водитель отечественного авто и его трое детей, две девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, эксперты криминалисты МВД по РБ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.