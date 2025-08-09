Четверо погибли и четверо пострадали: в Башкирии произошла жуткая авария.

В Абзелиловском районе произошло резонансное смертельное ДТП. По имеющимся данным, на 5 км трассы Магнитогорск-Аэропорт сегодня около восьми утра столкнулись «Мазда 3» под управлением 55-летней местной жительницы и встречная «Лада Приора», за рулём которой находился 35-летний житель Челябинской области. От удара «Мазда» вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.