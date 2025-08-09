В Нальчике оборвалась канатная дорога с людьми: 23 человека чудом избежали гибели

В Нальчике произошла авария на канатно-кресельной дороге, в результате которой пострадали 12 человек, включая одного ребенка. По данным министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии, шестеро пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Медики сообщают, что пять госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. Самый тяжелый пациент в настоящее время находится в операционной, для его лечения через телемедицинскую консультацию привлекли специалистов НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
Инцидент произошел в пятницу в 17:45 по московскому времени в курортной зоне города. На момент аварии на 76 креслах находились 23 человека. Шесть человек упали на твердую поверхность, четверо — в воду, остальных 13 удалось эвакуировать непосредственно с кресел. Погибших в результате ЧП нет.
Глава республики Казбек Коков уточнил, что все пострадавшие — приезжие из других регионов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по данной статье достигает шести лет лишения свободы.
Также в интернете появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что трос канатной дороги, проходящей над озером, оборвался и упал на тротуар и дорогу. Спасатели работали на месте, чтобы освободить людей, застрявших на подъемнике. Одна из посетительниц оказалась заблокированной в кресле на небольшой высоте. Ее эвакуировали сотрудники МЧС.
Это ЧП на канатной дороге не первое. Так, в 2024 году канатка останавливалась и оттуда эвакуировали восьмерых человек. А в 2021 году из кресла выпали бабушка с ребенком, которые получили серьезные травмы. Ранее на ветхость конструкций и странное поведение персонала жаловались туристы в соцсетях.
Прежде стало известно, что 7 августа в Кисловодске из-за сильного ветра закрыли канатную дорогу. Она проходит через парк, ее длина превышает полтора километра, а высота подъема достигает 250 метров. Безопасно кататься на канатке сейчас невозможно.