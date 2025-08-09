В Нальчике оборвалась канатная дорога с людьми: 23 человека чудом избежали гибели

Это ЧП на канатной дороге не первое. Так, в 2024 году канатка останавливалась и оттуда эвакуировали восьмерых человек. А в 2021 году из кресла выпали бабушка с ребенком, которые получили серьезные травмы. Ранее на ветхость конструкций и странное поведение персонала жаловались туристы в соцсетях.