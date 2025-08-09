В Уфе из-за сильных дождей подтоплен дом, жителей эвакуировали

Причиной подтопления стало скопление дождевых вод из-за забитой ливневой трубы. В двухквартирном доме проживало два человека — женщины в возрасте 58 и 71 лет. Одна из пострадавших эвакуирована в пункт временного размещения. Вторая размещена у родственников.