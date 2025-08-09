Ричмонд
Пожар из-за ароматической свечи произошел в квартире Братска

11-летний ребенок оставил горящую свечу на краю туалетного столика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В микрорайоне Осиновка в Братске произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 11-летняя девочка, находившаяся дома одна, оставила без присмотра горящую ароматическую свечу на краю туалетного столика. Ветер из открытого окна опрокинул ее на мебель, — говорится в сообщении.

Заметив огонь, девочка выбежала из квартиры. Соседи вызвали службу спасения. Пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован.