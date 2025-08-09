В Красноярске женщина ударила ножом в спину своего 3-летнего сына

Об этом сообщили в Следкоме.
Все произошло 8 августа в общежитии по улице Демьяна Бедного. Вечером 37-летняя женщина, находясь наедине со своим 3-летним сыном, ударила мальчика ножом в спину. Далее она тем же ножом нанесла повреждения себе, после чего положила раненого ребенка на диван и укрыла одеялом. Во время профилактического обхода их нашел участковый уполномоченный полиции, мать с сыном госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации, в коме.
На женщину завели дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В настоящее время следователи и криминалисты СК в составе следственно-оперативной группы осуществляют сбор и фиксацию доказательств. Выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотива преступления. Прокуратура проводит проверку.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что женщина состоит на учете у врача-психиатра, семья при этом на профилактическом учете не находится.
В рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего.