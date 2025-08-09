В Красноярске женщина ударила ножом в спину своего 3-летнего сына

Все произошло 8 августа в общежитии по улице Демьяна Бедного. Вечером 37-летняя женщина, находясь наедине со своим 3-летним сыном, ударила мальчика ножом в спину. Далее она тем же ножом нанесла повреждения себе, после чего положила раненого ребенка на диван и укрыла одеялом. Во время профилактического обхода их нашел участковый уполномоченный полиции, мать с сыном госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации, в коме.