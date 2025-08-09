В Уфе утонул мужчина, пытавшийся переплыть реку.

В башкирской столице сутки искали 36-летнего мужчину, который решил в одиночку переплыть Уфимку в районе сбросного канала озеро Теплое.
В четверг вечером спасателям поступила информация, что пропал мужчина, который полез в воду на несанкционированном пляже. Его вещи остались на берегу.
Спасатели управления гражданской и полицейские обследовали береговую линию реки и озера, провели поисково-водолазные работы.
Спустя сутки, вечером в пятницу, в районе Сипайлово было обнаружено тело мужчины. Сотрудники транспортировали его на берег и передали сотрудникам полиции.
В пресс-службе ведомства отметили, что берег не оборудован для отдыха на воде, установлен аншлаг и баннер, предупреждающий о запрете купания на данном участке.