Омский педиатр лишился 1,6 миллиона из-за «сотрудника ФСБ»

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

В омскую полицию 2 августа обратился педиатр местной больницы, который сообщил о звонке от неизвестного мужчины. Тот представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил врачу, что с его банковских счетов идут переводы в поддержку терроризма.

Позже на связь с потерпевшим вышел «сотрудник ФСБ», который посоветовал перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы сохранить сбережения. Поддавшись на уговоры мошенников, педиатр перевёл более 1,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для выявления преступников.