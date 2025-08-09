Ричмонд
Мать изрезала кухонным ножом трехлетнего сына в Красноярском крае

Чудовищную картину застал участковый во время обхода общежития на улице Демьяна Бедного в Красноярске. Он обнаружил истекающего кровью 3-летнего мальчика и его 37-летнюю раненную мать. Об этом информирует ГСУ ССК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия случилась вечером 8 августа. Женщина изрезала кухонным ножом собственного сына. Затем она травмировала себя. Оба пострадавших находятся в реанимации.

По данным следствия, женщина состояла на учете у психиатра. На профилактическом учете семья не числится.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается сбор доказательной базы. За жизнь матери и ребенка борются медики.