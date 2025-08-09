Мужчина ранил собутыльника в живот в Хабаровском крае

По данным следствия, вечером мужчина поссорился со своей сожительницей и ушел из дома. На улице он встретил 37-летнего местного жителя, который сидел на лавочке и распивал спиртные напитки. Познакомившись, они решили продолжить выпивать в квартире хозяина.