Мужчина ранил собутыльника в живот в Хабаровском крае

В Комсомольске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который во время застолья ранил ножом нового знакомого. Мужчину задержали в июне. Сейчас он находится под стражей и ждет суда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, вечером мужчина поссорился со своей сожительницей и ушел из дома. На улице он встретил 37-летнего местного жителя, который сидел на лавочке и распивал спиртные напитки. Познакомившись, они решили продолжить выпивать в квартире хозяина.
«Между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватил нож и ударил другого в живот, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением, врачи оказали ему помощь», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
При обыске в квартире полицейские нашли предполагаемое орудие нападения. Как выяснилось, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.