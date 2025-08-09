Ричмонд
В Красноярске мать пыталась убить своего трёхлетнего сына

О происшествии рассказали в Следственном Комитете.

37-летняя женщина, состоящая на учёте у психиатра, нанесла ножевое ранение своему сыну в спину в квартире на улице Демьяна Бедного. После этого она причинила вред и себе. О происшествии стало известно участковому полицейскому во время обхода общежития.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребёнка. Следственные органы выяснили, что инцидент произошёл 8 августа 2025 года.

Сейчас и ребёнок, и его мать находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время будет решено, поместят ли женщину под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства произошедшего, а также оценивать условия жизни и воспитания ребёнка.

Ранее рассказывали, что в Красноярске завершено дело о покушении на убийство, произошедшее 8 лет назад.