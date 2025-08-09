Четыре человека погибли в жестком ДТП на трассе в Башкирии

В результате мощного удара «Мазда» вылетела в кювет и перевернулась. Женщина водитель и два ее пассажира скончались на месте происшествия до приезда скорой. Также погибла 30-летняя супруга водителя Лады. Он сам и их трое детей (две девочки 2-х и 12 лет и 9-летний мальчик) с травмами доставлены в больницу.