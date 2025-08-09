Четыре человека погибли в жестком ДТП на трассе в Башкирии

Авария на трассе в Башкортостане унесла жизни четверых людей. Еще четверо, в том числе трое детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает полиция Башкортостана.
Авария произошла в 8 утра на 5 км автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 55-летняя автоледи за рулем автомобиля «Мазда 3» столкнулась с ехавшей по встречной полосе Ладой Приора, за рулём которой находился 35-летний житель Челябинской области.
В результате мощного удара «Мазда» вылетела в кювет и перевернулась. Женщина водитель и два ее пассажира скончались на месте происшествия до приезда скорой. Также погибла 30-летняя супруга водителя Лады. Он сам и их трое детей (две девочки 2-х и 12 лет и 9-летний мальчик) с травмами доставлены в больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Также на месте аварии работают следственно-оперативная группа и эксперты криминалисты МВД по РБ.