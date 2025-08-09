Ричмонд
В Воронеже из-за коммунальной аварии без воды остались сотни домов

Воду отключили из-за прорыва на ул. Новосибирской, 2 г.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 8 августа воронежцы в соцсетях сообщили о прорыве воды на Новосибирской, 2 г. Местные жители жалуются, что в этом же месте были крупные аварии уже несколько раз. Ресурс ночью отключили.

В РВК-Воронеж утром 9 августа сообщили, что авария произошла на водоводе диаметром 500 мм. Повреждение устраняют.

— Аварийная бригада всю ночь работала на участке. Уже разработали котлован площадью 40 кв. м. и глубиной более четырех метров. На время ремонта ограничена подача холодного водоснабжения в ближайших домах, — сообщили в РВК-Воронеж.

Нет воды по следующим адресам: