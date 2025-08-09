17-летняя девушка не пережила лобовое столкновение с лосем на трассе под Челябинском

После внезапного наезда на крупное дикое животное, водитель потерял управление и съехал в правый кювет. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка, девушка 2008 года рождения скончалась на месте происшествия.
«Ещё два пассажира, 2003 и 2015 годов рождения, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области двое взрослых и один ребёнок погибли в аварии с участием самосвала и легкового автомобиля. Это произошло на 12-м километре дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая. Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке.