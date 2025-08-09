17-летняя девушка не пережила лобовое столкновение с лосем на трассе под Челябинском

Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области двое взрослых и один ребёнок погибли в аварии с участием самосвала и легкового автомобиля. Это произошло на 12-м километре дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая. Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке.