На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 км

Поселок Усть-Камчатск находится на пути распространения шлейфа. В населенном пункте возможно выпадение пепла. Уточняется, что спасатели рекомендуют при пеплопаде не покидать дома без необходимости и отказаться от выхода на улицу. При этом в МЧС отметили, что вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности.