На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 км

В Камчатском крае вулкан Ключевской произвел пепловый выброс на высоту 11,5 километра, шлейф от него распространился в северо-восточном направлении, сообщает ГУ МЧС России по краю.
«На вулкане Ключевском произошел пепловый выброс на высоту 11500 метров. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива», — сказано в публикации.
Поселок Усть-Камчатск находится на пути распространения шлейфа. В населенном пункте возможно выпадение пепла. Уточняется, что спасатели рекомендуют при пеплопаде не покидать дома без необходимости и отказаться от выхода на улицу. При этом в МЧС отметили, что вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности.
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла, достигший примерно 10 километров над уровнем моря.