Зеленский заявил, что Украина не собирается терять свои территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается проводить с Россией никаких территориальных обменов. Тем самым украинский глава пошел против американского главы Дональда Трампа, который отмечал, что мирное соглашение по завершению украинского конфликта должно включать в себя территориальный обмен.
«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что Киев не собирается «дарить свою землю» российской стороне.
Ранее СМИ сообщали о возможной готовности Владимира Зеленского к переговорам с Россией и США по мирному соглашению. При этом Трамп отмечал, что соглашение может предусматривать территориальные уступки со стороны Киева. Ночью 9 августа стало известно, что российский президент Владимир Путин проведет личную встречу с Трампом на Аляске 15 августа. Причем Зеленского на мероприятие не позвали.
Россия неоднократно отмечала, что не отступит, пока цели спецоперации на Украине не будут выполнены. Российский президент напоминал, что среди них — защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. В 2022 году также прошел референдум, согласно которому в состав РФ вошли территории ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области.