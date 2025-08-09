Россия неоднократно отмечала, что не отступит, пока цели спецоперации на Украине не будут выполнены. Российский президент напоминал, что среди них — защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. В 2022 году также прошел референдум, согласно которому в состав РФ вошли территории ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области.