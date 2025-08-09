Ричмонд
Задержками рейсов в городах Сибири занялась прокуратура

В аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска задержаны несколько авиарейсов. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в залах ожидания остаются более 1590 пассажиров, включая свыше 130 детей. На предмет соблюдения прав пассажиров по каждому случаю организованы проверки.

Источник: Российская газета

В красноярском аэропорту имени Дмитрия Хворостовского не по расписанию отправляются рейсы в Сочи авиакомпаний NordStar и «Северный ветер». Вылета ждут более 500 человек, в том числе 54 ребёнка.

Похожие ситуации сложились в других городах. В Томске задержаны рейсы авиакомпаний «Россия» и «Икар», ожидание затянулось для 350 пассажиров, среди которых 41 несовершеннолетний. В Новосибирске рейс «Победы» ждут свыше 160 человек, из них 23 ребёнка.

В Новокузнецке откладывается вылет в Сочи для 180 пассажиров, включая четырёх детей. В Норильске задержаны рейсы NordStar в Красноярск и Екатеринбург, более 400 пассажиров, среди них 14 детей, ждут посадки.