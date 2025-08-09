Сразу в шести аэропортах ввели временные ограничения

Часть аэропортов РФ временно не принимает и не отправляет рейсы.
В шести российских аэропортах ввели временные ограничения. Об этом заявили в Росавиации.
В число затронутых воздушных гаваней входят аэропорты Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что все ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров.
Уже наблюдаются задержки. Например, это касается рейсов во Владивосток, Саратов и других городов. Также проблема остается и в Сочи после вчерашнего налета дронов — часть рейсов идет с опозданием. Подробнее — в материале URA.RU.