Сразу в шести аэропортах ввели временные ограничения

В шести российских аэропортах ввели временные ограничения. Об этом заявили в Росавиации.

Часть аэропортов РФ временно не принимает и не отправляет рейсы.

В число затронутых воздушных гаваней входят аэропорты Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что все ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

Уже наблюдаются задержки. Например, это касается рейсов во Владивосток, Саратов и других городов. Также проблема остается и в Сочи после вчерашнего налета дронов — часть рейсов идет с опозданием. Подробнее — в материале URA.RU.