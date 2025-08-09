Ричмонд
Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Силы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву. Об этом в субботу, 9 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

— ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 9 августа 97 украинских беспилотников над российскими регионами.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки дронов произошли взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный.

Тогда же Слюсарь рассказал, что в Миллерове загорелась цистерна с бензином в результате атаки украинских дронов.

