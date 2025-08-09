Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 97 дронов ВСУ над российскими регионами в течение ночи. Уточнялось, что беспилотники ликвидировали над Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, над территориями Краснодарского края, Крымом и Московским регионом, а также над акваторией Азовского моря.