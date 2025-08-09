Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом 9 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», — написал он в Telegram-канале.

По словам Собянина, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 97 дронов ВСУ над российскими регионами в течение ночи. Уточнялось, что беспилотники ликвидировали над Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, над территориями Краснодарского края, Крымом и Московским регионом, а также над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше