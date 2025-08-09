В Челябинске столкнулись автомобиль и квадроцикл, пострадали два человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.
Все произошло около пяти утра 9 августа. Возле дома 17 по улице 50-летия ВЛКСМ произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и квадроцикла, ими управляли водители 1972 и 1987 годов рождения.
В результате телесные повреждения получили водитель квадроцикла и его пассажир, женщина 1998 года рождения.
Инспекторы ДПС напоминают, что управлять питбайком, квадроциклом разрешено только на специализированных — закрытых — трассах и спортивных площадках. Передвигаться по дорогам общего пользования, а также по обочинам и тротуарам на таких ТС запрещено.