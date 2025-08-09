Ричмонд
Стали известны подробности задержания иностранцев, вербовавших мигрантов в Москве

В Узбекистане задержали участников террористической ячейки, раскрытой в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В ходе совместной операции спецслужб России и Узбекистана задержаны девять участников международной террористической организации. Как сообщает пресс-центр Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, семеро фигурантов были арестованы в России, двое — в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

По данным следствия, задержанные состояли в Telegram-группах, где распространяли материалы экстремистского содержания с призывами к насильственному изменению конституционного строя.

При обысках у узбекистанских фигурантов изъяты: мобильные телефоны, литература экстремистской направленности, два флеш-накопителя и сим-карта иностранного оператора связи. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Напомним, ФСБ России совместно с Службой государственной безопасности Узбекистана и Следственным комитетом РФ провела операцию по задержанию девяти иностранных граждан, подозреваемых в вербовке трудовых мигрантов в террористическую организацию.