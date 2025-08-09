«Всю ночь шла борьба». Большой арктический буксир «Капитан Ушаков» затонул у причала Балтийского завода

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых затонул буксир. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В СК уточнили, что затопило помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет. Следователи устанавливают сумму ущерба.