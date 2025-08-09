«Всю ночь шла борьба». Большой арктический буксир «Капитан Ушаков» затонул у причала Балтийского завода

Судно принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. Вечером 8 августа буксир накренился — на месте работали спецслужбы города и дежурные службы Балтийского завода.
«Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен», — рассказал «Фонтанке» начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.
Обновление:
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых затонул буксир. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В СК уточнили, что затопило помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет. Следователи устанавливают сумму ущерба.