«Всю ночь шла борьба». Большой арктический буксир «Капитан Ушаков» затонул у причала Балтийского завода

Утром 9 августа у причала Балтийского завода затонул буксир. По предварительным данным, речь может идти о буксире «Капитан Ушаков».

Судно принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. Вечером 8 августа буксир накренился — на месте работали спецслужбы города и дежурные службы Балтийского завода.

«Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен», — рассказал «Фонтанке» начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.

Обновление:

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых затонул буксир. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В СК уточнили, что затопило помещение вспомогательных механизмов. Пострадавших нет. Следователи устанавливают сумму ущерба.

