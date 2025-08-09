В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек

«В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет», — говорится в релизе.
Власти региона уточнили, что инцидент произошел в «Башкирской содовой компании», погибших нет, пострадали 15 человек. Организован контроль качества окружающей среды.
В МЧС добавили, что в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле.