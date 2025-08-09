Временные ограничения ввели в аэропортах шести городов России

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также уведомил, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.
Тогда же появилась информация, что над курортом сбили три дрона ВСУ типа «Лютый». Глава города до этого сообщал, что силы ПВО работают на всей территории Сочи, отражая атаку вражеских коптеров.