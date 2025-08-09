Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский оскорбился, что его не позвали на историческую встречу на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые обсуждения, связанные с украинским конфликтом и без самого Киева — это мертвые решения. Так он отреагировал на факт того, что его не пригласили на личную встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая запланирована на 15 августа.

Владимир Зеленский считает, что любые обсуждения по Украине без Киева — это мертвые решения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые обсуждения, связанные с украинским конфликтом и без самого Киева — это мертвые решения. Так он отреагировал на факт того, что его не пригласили на личную встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая запланирована на 15 августа.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Зеленский также заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки. Таким образом он выступил против Трампа, который прогнозировал обратное. Недавно Россия и США согласовали встречу лидеров государств. Она пройдет 15 августа на территории американского штата — Аляска.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше