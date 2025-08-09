Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 человек пострадали при взрыве газа в здании в Стерлитамаке

В Стерлитамаке произошёл хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании, людей эвакуировали.

На улице Техническая в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании, в результате чего пострадали 16 человек. Как сообщает МЧС Башкирии, открытого горения после инцидента не зафиксировано.

Из здания оперативно эвакуировали 15 человек. На месте работают 42 спасателя и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Для координации работ направляется врио начальника Главного управления МЧС по республике Алексей Головко.

«По предварительным данным в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек», — добавили в МЧС.

По предварительным данным, среди пострадавших нет детей. Причины происшествия устанавливаются. Ситуация остается на особом контроле служб.