16 человек пострадали при взрыве газа в здании в Стерлитамаке

На улице Техническая в Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании, в результате чего пострадали 16 человек. Как сообщает МЧС Башкирии, открытого горения после инцидента не зафиксировано.
Из здания оперативно эвакуировали 15 человек. На месте работают 42 спасателя и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Для координации работ направляется врио начальника Главного управления МЧС по республике Алексей Головко.
«По предварительным данным в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человек», — добавили в МЧС.
По предварительным данным, среди пострадавших нет детей. Причины происшествия устанавливаются. Ситуация остается на особом контроле служб.