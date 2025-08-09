На заводе в Башкирии взорвался газ: онлайн-трансляция

В Стерлитамаке произошел взрыв на предприятии «Башкирская содовая компания».
В Стерлитамаке (Башкортостан) произошел взрыв на предприятии «Башкирская содовая компания». Об этом сообщило МЧС Башкортостана. URA.RU заводит онлайн-трансляцию.
11:44 По предварительным данным в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человека. Об этом пишет telegram-канал «МЧС Башкортостан». К ликвидации последствий задействованы силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники. На место происшествия направляется Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республики Башкортостан Алексей Головко.
11:49 Источник 112 сообщает, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По информации telegram-канала пострадали 11 человек. Еще несколько, предварительно, находятся под завалами. По предварительной неофициальной информации причиной мог стать взрыв открытой технологической установки. На месте происшествия работают экстренные службы.
11:51 Хлопок газовоздушной смеси в Стерлитамаке произошел в «Башкирской содовой компании», пострадали 15 человек, подтвердили власти региона. Информацию передает РИА Новости.
Местные жители сфотографировали обстановку вблизи заводаФото: URA.RU.
11:59 Местные жители говорят о том, что около часа назад к месту происшествия подъехали где-то 8−10 машин скорой помощи, а также к месту прибыли пожарные. «Обстановка под контролем», — сообщает корреспонденту URA.RU местный житель.
12:02 По информации местного telegram-канала, хлопок произошел на улице Техническая, на территории производственной площадки «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». Горения не последовало. Пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 23 человека. Привлечены 42 спасателя и 15 единиц техники.
12:16 Следователи СК устанавливают обстоятельства происшествия, передает telegram-канал «Следком Башкирии». «Следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту несчастного случая на предприятии. По предварительным данным, на одном из предприятий Стерлитамака в здании произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего 16 человек пострадали, погибших нет», — говорится в telegram-канале. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему.
Следователи СК устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси на предприятии Фото: Telegram-канал Следкома Башкирии.
12:18 Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до директора предприятия, телефон отключен.
12:19 Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в telegram-канале написал, что на месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды.
Организован штабФото: Telegram-канал председателя Госкомитета РБ по ЧС.
12:24 Санавиацией из Уфы к месту происшествия вылетели врачи. У предприятия работают 19 бригад скорой. Об этом написал Mash.
12:26 Министр здравоохранения Республики Башкортостан контролирует ЧП. «В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог», — написал он в соцсети.
12:31 По словам очевидцев, взрыв на предприятии в Стерлитамаке произошел во время проверки давления на установке. Местные жители делятся, что якобы молодого человека отправили к установке, и в этот момент громыхнуло.