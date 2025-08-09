На заводе в Башкирии взорвался газ: онлайн-трансляция

12:16 Следователи СК устанавливают обстоятельства происшествия, передает telegram-канал «Следком Башкирии». «Следственным отделом по городу Стерлитамак СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту несчастного случая на предприятии. По предварительным данным, на одном из предприятий Стерлитамака в здании произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего 16 человек пострадали, погибших нет», — говорится в telegram-канале. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему.