С экс-водителя дежурной части в Уфе взыскали 54 млн рублей

Октябрьский районный Уфы взыскал с бывшего полицейского в доход государства более 54 млн рублей, законность которых не подтверждена, сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

По данным РБК Уфа, это бывший водитель дежурной части отдела полиции № 6, 39-летний Руслан Кагарманов.

Проверка надзорного ведомства установила, что с 2020 по 2024 годы на банковские счета полицейского поступило 54 млн рублей. Он не смог объяснить их происхождение и не представил документы, подтверждающие их законность.

Суд частично удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с бывшего полицейского в доход страны более 54 млн руб.

В обеспечительных целях на его имущество квартиру, мотоцикл, три автомобиля, в том числе два грузовых, и банковские счета наложены аресты.