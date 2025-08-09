С экс-водителя дежурной части в Уфе взыскали 54 млн рублей

По данным РБК Уфа, это бывший водитель дежурной части отдела полиции № 6, 39-летний Руслан Кагарманов.
Проверка надзорного ведомства установила, что с 2020 по 2024 годы на банковские счета полицейского поступило 54 млн рублей. Он не смог объяснить их происхождение и не представил документы, подтверждающие их законность.
Суд частично удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с бывшего полицейского в доход страны более 54 млн руб.
В обеспечительных целях на его имущество квартиру, мотоцикл, три автомобиля, в том числе два грузовых, и банковские счета наложены аресты.