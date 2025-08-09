Ричмонд
В самарском Курумоче и еще 6 аэропортах ввели временные ограничения 9 августа

Утром 9 августа сразу в нескольких воздушных гаванях страны были введены временные ограничения. От этом сообщил официальный представитель Росавиации.

В своем телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сначала сообщил, что временно на прием и выпуск самолетов закрылся аэропорт «Гагарин» в Саратове.

Чуть позже в соцсетях официального представителя Росавиации появилась информации о временных ограничениях, введенных еще в 6 воздушных гаванях. Это самарский Курумоч, ульяновская Баратаевка, а также казанский, нижнекамский, калужский и владикавказский аэропорты. В последних двух ограничения уже сняли.

Причина введенных ограничений — обеспечение безопасности авиаперелетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнил Артём Кореняко.

