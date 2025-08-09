В самарском Курумоче и еще 6 аэропортах ввели временные ограничения 9 августа

Чуть позже в соцсетях официального представителя Росавиации появилась информации о временных ограничениях, введенных еще в 6 воздушных гаванях. Это самарский Курумоч, ульяновская Баратаевка, а также казанский, нижнекамский, калужский и владикавказский аэропорты. В последних двух ограничения уже сняли.