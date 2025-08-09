В Башкирии взорвался газ, есть пострадавшие

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании на улице Технической. В результате инцидента пострадали 16 человек, из здания эвакуировали 15 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.