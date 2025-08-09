Крупный пожар вспыхнул возле комплекса по переработке отходов в Санкт-Петербурге

Мощный пожар вспыхнул на юге Санкт-Петербурга. Загорелись деревянные отходы возле перерабатывающего предприятия. На месте происшествия работают 14 пожарных бригад. Площадь возгорания составляет 3 тысяч квадратных метров. Передает 78.ru.
Жители южной части города на Неве утром увидели зарево в небе. Сигнал о возгорании поступил в дежурную службу примерно в 5 утра.
По предварительным данным, на территории, прилегающей к участку частной компании, вспыхнули деревянные строительные отходы. Пламя быстро распространилось по площади, достигнув за короткое время 3 тысяч квадратных метров.
В настоящий момент специалисты продолжают ликвидировать возгорание. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Ситуация находится под контролем экстренных служб.