По его словам, группа медиков прибыла на вызов в частный сектор, который до этого ВСУ обстреляли из миномётов. Помощь нужна была жительнице, получившей контузию в результате первого удара.
«После минометного обстрела частных домов в районе школы № 27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки», — сказал Кимаковский в беседе с TАСС.
Он отметил, что второй выстрел был прицельным — мина попала прямо в транспортное средство медиков, которые пытались покинуть опасную зону. Местные жители обнаружили на месте взрыва осколки с маркировкой стран НАТО.
Ранее Life.ru рассказывал, что, пока ВСУ удерживали Часов Яр, местные жители там стали рабами украинских боевиков. Они приказывали им бегать за водой под обстрелами, а также подносить им прямо в руки провизию и боеприпасы.